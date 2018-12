später lesen Schule Ein voller Erfolg dank Alwin FOTO: TV / Ellen Jutz-Coenen FOTO: TV / Ellen Jutz-Coenen Teilen

(red) Eigentlich sollte der Laden der Schülergenossenschaft SalmTalente der IGS Salmtal in der Burgstraße in Wittlich vier Wochen lang geöffnet sein. Das Interesse an den Produkten der jungen Leute war dann zur Überraschung aller aber so groß, dass nahezu alles, was vier Monate lang in den Werkstätten der Schule hergestellt worden war, bereits nach 14 Tagen verkauft war.