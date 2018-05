Seminar: Die Kraft der weiblichen Führung

() Die Gleichstellungsbeauftragte des Kreises, Gabriele Kretz, bietet in Kooperation mit der Gleichstellungsbeauftragten der Verbandsgemeinde Wittlich-Land, Ursula Wollscheid, und der VHS Wittlich-Stadt und -Land das Seminar „Vier Tage Persönlichkeitsentwicklung für Frauen“ an.

Bei diesem Seminar gehen Frauen den Ursachen auf den Grund und lösen die Fallstricke, in die sie gerne geraten. Sie betrachten männliche und weibliche Kommunikationsformen und entwickeln Wege, wie Frauen ihr ureigenes Potenzial und ihre weiblichen Fähigkeiten leben können, wie Frauen von Männern und Männer von Frauen lernen können und vieles mehr.

Das Seminar findet jeweils freitags und samstags am 20. und 21. Juli sowie am 17. und 18. August statt. Anmeldungen über die VHS Wittlich Stadt und Land, Kursnummer 14273.18. Weitere Informationen bei der Gleichstellungsbeauftragten des Landkreises, Telefon 06571/142255, oder per E-Mail: an Gabriele.Kretz@Bernkastel-Wittlich.de