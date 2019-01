später lesen Brauchtum Sternsinger bringen Segen FOTO: Manfred Ludwig FOTO: Manfred Ludwig Teilen

(red/iro) Sternsinger sind derzeit in der Region unterwegs, um den Segen Gottes zu den Menschen und in die Häuser zu bringen. In diesem Jahr stehen Kinder mit Behinderung bei der Aktion Dreikönigssingen im Mittelpunkt.