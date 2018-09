später lesen Kinder Türöffner-Tag: Kinder können Kerzen anfertigen Teilen

Am Maus-Türöffnertag veranstaltet die Kerzenmanufaktur Moll in Zusammenarbeit mit der „Sendung mit der Maus“ am Mittwoch, 3. Oktober, einen „Tag der offenen Tür“. Ab 15 Uhr gibt es verschiedene Workshops und Vorführungen für Kinder und auch für Erwachsene.