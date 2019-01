später lesen Wandern Wanderung zur Vulkangruppe Teilen

Twittern

Teilen



(red) Zur Mosenberg-Vulkangruppe führt eine Wanderung, die am Donnerstag, 17. Januar, um 10 Uhr vom Parkplatz am Sportplatz in Meerfeld startet. Nach einer kurzen Pause am Hinkelsmaar und einer Runde um den Kratersee geht es zum Outdoorklassenzimmer und den Horngraben hinunter zur Wolfsschlucht.