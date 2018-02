Christa Reis landet auf dem Bronzeplatz

Ürziger Bogenschützen mit guten Ergebnissen bei Landesmeisterschaften.

Bei den Landesmeisterschaften der Bogenschützen des Rheinischen Schützenbundes in Lindlar landete Christa Reis vom BSC Ürzig in der Klasse Blankbogen Masters auf dem dritten Platz.

In zwei Durchgängen wurden je 30 Wertungspfeile auf die 40er Zielauflage in 18 Metern Entfernung geschossen. Und diesmal lief es für Christa Reis viel besser als eine Woche vorher beim Vorbereitungsturnier in Koblenz. Nach dem ersten Durchgang lag sie bereits mit knappem Vorsprung auf Platz drei. Anschließend steigerte sie sich nocheinmal und verfehlte den zweiten Rang nur um elf Ringe. Am Nachmittag traten für den BSC Ürzig noch Carola Schneider und Bernd Christ an. Sie hatten sich für die Damen-Compoundklasse und die Herren-Compound-Masterklasse qualifiziert. Schneider schaffte es bis ins Finale und erreichte Platz vier. Christ belegte im großen Teilnehmerfeld den zwölften Platz.