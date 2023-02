Üdersdorf : Farbenfroher Zug trotzt tristem Wetter

Foto: TV/Stephan Sartoris

Üdersdorf Eine am Umzug in Üdersdorf beteiligte Gruppe bringt es auf den Punkt: „Dat Wedder oss oos janz ejal, mir feiern Fosicht auf jede Fahl“: Und wie! Der eigentlich so graue Februartag wird durch viele Wagen und Gruppen so schön bunt, da denkt kaum einer mehr ans Wetter.

Gut 20 Wagen und Fußgruppen ziehen durchs Dorf, traditionell angeführt vom Aarleyspatz. Die Vorsitzende des Karnevalvereins, Lydia Zimmer, freut sich über eine gelungene Session mit ausverkauften Sitzungen und gelungenem Umzug: „Die Leute hatten echt Nachholbedarf in Sachen Fastnacht.“ (sts)/Foto: Stephan Sartoris

