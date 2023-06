Drei Tage Eifel-Festival Line-up und Timetable für Rock am Ring: Diese Bands treten am Nürburgring auf

Außerdem ist am 19. Mai bekannt geworden, dass die Band Five Finger Death Punch aus gesundheitlichen Gründen ihre Auftritte bis mindestens zum 12. Juni absagen muss. Heißt, sie werden auch nicht bei Rock am Ring und bei Rock im Park spielen, wie der Veranstalter über Social Media mitteilte. Stattdessen wird die Band Bullet for My Valentine am Sonntag auftreten.