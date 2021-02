Fastnacht : Auch an Fastnacht gelten Corona-Regeln

Trier Bei Kontrollen am Weiberdonnerstag hat die Polizei nur wenige Verstöße gegen die geltenden Corona-Regeln festgestellt. 27 Personen hielten sich nicht an die Vorschriften und müssen mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige rechnen.

Ein spontan durchgeführter Fastnachtsumzug in Morbach endete für einen 17-Jährigen im Krankenhaus. Er saß mit einem Affenkostüm bekleidet im Kofferraum eines Autos, das in einem Autokorso durch Morbach fuhr. Bei einem Auffahrunfall wurde der 17-Jährige schwer verletzt.

„Wir bitten die Menschen, sich auch an den närrischen Tagen, die in diesem Jahr weitestgehend ausfallen, an die Corona-Regeln zu halten“, sagt Karl-Peter Jochem, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Trier. Die Polizei wird deren Einhaltung auch in den nächsten Tagen überwachen.