Polizei : Auto und LKW kollidieren auf der A 64

Langsur Auf der A 64 sind am Montagnachmittag ein LKW und ein Auto kollidiert. Der Autofahrer wurde leicht verletzt.

Wie die Polizei mitteilte, kam es gegen 14.30 Uhr wenige Kilometer hinter dem luxemburgischen Grenzübergang in Fahrtrichtung Trier zu dem Verkehrsunfall. Aus bisher ungeklärter Ursache stieß das Auto beim Überholen gegen das Heck des LKW und schleuderte dann gegen die linke Seite des Führerhauses. Bei dem Zusammenstoß wurde der 25-jährige Autofahrer leicht verletzt, er wurde nach medizinischer Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Während der Unfallaufnahme war der Streckenabschnitt für 45 Minuten voll gesperrt. Aufgrund einer nicht unerheblichen Beschädigung im Fahrbahnbelag wird die rechte Fahrspur am Unfallort zunächst gesperrt bleiben. Im Einsatz waren die umliegenden Feuerwehren, der Rettungsdienst aus Trier und Bitburg, die Autobahnmeisterei Schweich, die Polizei Trier sowie die Autobahnpolizei Schweich.