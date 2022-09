Betrüger wird gesucht : 83-Jährige Bitburgerin wird Opfer von Trickdiebstahl – Schmuck im Wert von 5000 Euro gestohlen

Bitburg Ein Mann, der sich als Mitarbeiter eines Landesamtes ausgegeben hat, hat eine 83-Jährige in Bitburg um Schmuck im Wert von 5000 Euro betrogen. Die Polizei warnt jetzt vor dem Betrüger.

Eine 83-Jährige ist am Mittwoch, 28. September, Opfer eines Trickdiebstahls in Bitburg geworden. Das teilt die Polizei am Donnerstag mit.