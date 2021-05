Blaulicht : Alkohol und/oder Drogen: Polizei in der Eifel zieht sieben Fahrer aus dem Verkehr

Alkohol und/oder Drogen: Polizei in der Eifel zieht sieben Fahrer aus dem Verkehr

Bitburg Sieben Personen mussten in der Eifel aus dem Verkehr gezogen werden, weil sie unter Alkohol- oder Drogeneinfluss standen. Es wurden jeweils Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Am Samstag, 29. Mai, musste die Polizeiinspektion Bitburg im Rahmen von anlassunabhängigen Verkehrskontrollen sieben Fahrzeugführer aus dem Verkehr ziehen, die unter Alkohol- und/ oder Drogeneinfluss standen. Das teilt die Polizei mit.

In den Zeiträumen von 15 Uhr bis 16:30 Uhr sowie 19 bis 20 Uhr richteten Beamte in der Ortslage Echternacherbrück jeweils an verschiedenen Örtlichkeiten Kontrollstellen ein. Im Zuge der dort durchgeführten Verkehrskontrollen wies ein 43-jähriger Fahrzeugführer deutliche drogentypische Auffallerscheinungen auf. Bei der Kontrolle eines 32-jährigen Fahrers konnte neben Drogenkonsum, eine relevante Alkoholisierung festgestellt werden. Für einen 24-jährigen und 29-jährigen Fahrzeugführer endete die Fahrt nach einem positiven Drogenvortest ebenfalls früher als geplant.