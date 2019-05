Daun-Pützborn : Einbrecher schlagen in zwei Nächten zu

Symbolbild. Foto: TV/Fritz-Peter Linden

Daun-Pützborn (red) Einbrecher haben in zwei aufeinanderfolgenden Nächten in Daun-Pützborn ihr Unwesen getreiben. In der Nacht auf Samstag drangen sie im Hamsterweg in das Gebäude einer Fahrzeug-Prüfstelle sowie in das Gebäude eines Werkstattladens ein.

Zudem schlugen sie die Seitenscheiben von zwei auf dem Grundstück einer Fahrzeugaufbereitung geparkten Autos ein. Das Innere wurde durchwühlt. Als die unbekannten Täter gestört wurden, liefen sie davon.

Bereits in der Nacht auf Freitag gab es in Daun-Pützborn an der Steinbockstraße einen Einbruch in ein Geschäft für Musikinstrumente. Die Täter flüchteten mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung.