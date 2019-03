später lesen Einbruch Einbrecher räumen Automaten leer FOTO: TV / Klaus Kimmling FOTO: TV / Klaus Kimmling Teilen

Nachdem sie ein Fenster eingeschlagen haben, sind in der Nacht zum Freitag unbekannte Täter in eine am Markt gelegene Gaststätte eingebrochen. Trotz ausgelöster Alarmanlage wurden mehrere Spielautomaten aufgehebelt und das dort enthaltene Bargeld entwendet.