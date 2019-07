Feuerwehr : Mähdrescher samt Feld gehen bei Kinderbeuern in Flammen auf (Fotos)

Kinderbeuern/Bausendorf Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Freitagnachmittag ein Mähdrescher auf einem Getreidefeld bei Kinderbeuern in Brand geraten. Eine große Fläche brannte. Die Feuerwehr war im Großeinsatz.

Eine große Rauchwolke ist am Freitagnachmittag gegen 16.30 Uhr über Kinderbeuern von weit her zu sehen. Ursache ist ein großer Flächenbrand auf einem Getreidefeld an der B 49 zwischen Bausendorf und Kinderbeuern. Ein Mähdrescher ist bei der Ernte von Wintergerste in einem Feld in Flammen aufgegangen, wie der betroffene Landwirt gegenüber dem TV erklärte. Zudem sind mehrere Hektar Getreide abgebrannt.