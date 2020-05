Die Polizei sucht Zeugen : Unbekannte beschädigen Weidezaun in Morbach

Morbach-Riedenburg Bereits seit Anfang Mai soll es laut Polizei in Morbach-Riedenburg vermehrt zu Sachbeschädigungen am Weidezaun einer Pferdekoppel gekommen sein. Die Pferdekoppel befindet sich in der Ortsrandlage östlich des Steinewegs.

Hinweise auf den oder die Täter liegen laut der Polizei Morbach bisher nicht vor.