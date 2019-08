Sachbeschädigung : Unbekannte zerkratzen BMW in Morbach

Unbekannte zerkratzen BMW in Morbach

Morbach Die Polizei Morbach sucht Zeugen, die beobachtet haben, wie ein BMW am Heckbereich zerkratzt wurde.

Unbekannte haben zwischen Dienstag, 12 Uhr, und Mittwoch, 9.30 Uhr, einen grauen 1er BMW im Heckbereich beschädigt. Wie die Polizei mitteilt gibt es an de Auto, das hinter einer Gaststätte in der Bahnhofstraße in Morbach abgestellt war, einen Krater oberhalt des Kennzeichens. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 150 Euro.