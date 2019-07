Graffiti : Unbekannte besprühen Brückenpfeiler

Foto: dpa/Friso Gentsch

Osann-Monzel In der Gemarkung Osann-Monzel wurden an der L 47 zwei Brückenpfeiler nicht unerheblich mit Graffiti besprüht. Das berichtet die Polizei. Als Zeitraum gibt sie Dienstag, 23 Uhr bis Mittwoch, 8 Uhr an.

