Großes Spektakel mit kleinen Autos in Daun

(sts) Eine Premiere steht Daun übernächsten Wochenende bevor: Die Euro Touring Series (ETS) gastiert zum ersten Mal in der Kreisstadt, genauer gesagt im Sporthotel Grafenwald im Stadtteil Gemünden. Ferngesteuerte Modellautos (im Maßstab 1:10, von Elektromotoren angetrieben) werden vom 2. bis 4. Februar auf einem etwa 800 Quadratmeter großen Parcours in den Tennishallen des Hotels um den Sieg in drei Klassen kämpfen.