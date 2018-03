später lesen wetter Hochwasser sorgt für Behinderungen FOTO: Klaus Kimmling / klaus kimmling FOTO: Klaus Kimmling / klaus kimmling Teilen

(red) Zwei Wochen nach dem Hochwasser zum Jahresbeginn sind viele Flüsse in Rheinland-Pfalz erneut über die Ufer getreten. Die Gründe für die hohen Pegel – in Trier wurden gestern 6,93 Meter gemessen – sind Tauwetter und Regenfälle. Autofahrer müssen wie hier auf der L 47 bei Lieser (Kreis Bernkastel-Wittlich) mit Behinderungen rechnen. Lesen Sie im Innenteil, was man tun sollte, wenn Hochwasser die Immobilie bedroht.⇥Foto: Klaus Kimmling