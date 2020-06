Kinder : Goldene Milch zum Löffeln

Berlin Schokolade, Haselnuss oder Zitrone? Bestimmt hast du auch eine Lieblingssorte Eis. Doch manchmal möchte man etwas Neues ausprobieren. Dafür denken sich Eismacher jedes Jahr etwas aus. Fachleute suchen davon dann ein Eis des Jahres aus.

Im letzten Jahr war das Bienenstich, also so wie der Kuchen. Dieses Mal trägt das Eis des Jahres den geheimnisvollen Namen Goldene Milch. Doch was hat es damit auf sich? Es ist ein Milcheis, aber hat noch andere besondere Zutaten: die Gewürze Ingwer und Kurkuma. Die sollen besonders gesund sein. Vor allem geben sie dem Eis aber eine gelbe oder eben goldene Farbe.