Kinder : Schimpfwörter bei Online-Spielen

Greifswald Nicht nur auf dem Schulhof wird geschimpft. Auch das Internet ist voll von Schimpfwörtern, zum Beispiel in Spielen. Die Sprach-Expertin Konstanze Marx sagt: Bei Online-Spielen gibt es manchmal einen rauen Umgangston.

Das kann zum Beispiel von älteren, auch erwachsenen Mitspielern und Mitspielerinnen ausgehen. Da beleidigen sich die Leute zum Beispiel in den Kommentaren. Auch unter Youtube-Filmen oder in Memes stecken Beleidigungen und Schimpfwörter. Memes sind Bildchen, die etwa per WhatsApp verschickt werden.