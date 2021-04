Forum : Und nur Idioten beschweren sich …

Nein, nein und nochmals nein. Ich höre Stimmen, die ich nicht ertrage. Stimmen von Menschen, die meinen, dass die Demokratie in der Corona-Krise „total versagt“, dass der Republik ein „starker Führer“ fehle, um die Pandemie zu besiegen, dass …

„Politik ist wie das Wetter: Sie findet statt, ganz egal, ob man zusieht oder nicht, und nur Idioten beschweren sich darüber.“ Dieser Satz aus einem Roman von Juli Zeh will mir nicht aus dem Kopf. Leere Herzen (2017 veröffentlicht) spielt im Dunkeldeutschland der nahen Zukunft, nach Flüchtlingskrise, Brexit und Trump, nach der zweiten Finanzkrise und dem rasanten Aufstieg der Besorgte-Bürger-Bewegung, die nun an der Macht ist. Die Menschen sind müde, politikmüde, erschöpft, manipuliert. Und: „Die Wahrheit ist, dass seit Jahren niemand mehr weiß, was er denken soll.“