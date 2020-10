Konzerte : Absage von Pur-Konzert und Planeten-Show

Trier Die Konzertagentur Popp Concerts kündigt in einer Presseerklärung, dass zwei weitere geplante Veranstaltungen wegen „Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie“ verlegt beziehungsweise abgesagt werden müssen.

Betroffen sind zum einen die beiden Termine der MTV Unplugged-Tour von Pur, die ursprünglich für den 16. und 17. Dezember in der Arena in Trier angesetzt waren. Die Konzerte werden ersatzlos abgesagt. Die Show „Unser blauer Planet II“, die schon zweimal verlegt wurde und nunmehr am 20. Februar 2021 hätte stattfinden sollen, wird auf den 9. März 2022 verschoben. Bereits gekaufte Karten sind ohne Änderung oder Umtausch für den neuen Termin gültig. Diese wie auch die Tickets abgesagter Veranstaltungen können aber auch bei der Vorverkaufsstelle, bei der sie gekauft wurden, gegen Veranstalter-Gutscheine umgetauscht werden.