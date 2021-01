Rückblende 2020 : Blick auf die Welt mit spitzer Feder und Kamera

Berlin Corona setzt die Themen. Das gilt nicht nur für die Politik, sondern auch für Karikaturisten und Fotografen. Die Landesvertretung Rheinland-Pfalz und die Zeitungsverleger haben die besten Arbeiten des Jahres 2020 jüngst ausgezeichnet.

Die Nachricht des Tages mit nur wenigen Strichen herauszukristallisieren, das ist die große Kunst eines Karikaturisten. Und zwar egal, ob es um Themen wie „Föderalismus“, „Lockdown“ oder die „Klimahysterie“ geht. Diese drei Aufgaben bewältigten die Zeichner Mario Lars, Klaus Stuttmann und Matthias Hühn preiswürdig – zumindest aus Sicht der Jury des vom Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV) ausgeschriebenen „Karikaturenpreises der deutschen Zeitungen“. Die drei Künstler überzeugten die Jury mit den von ihnen eingereichten Arbeiten am meisten. Gewonnen hat diesen Preis am Ende des Auswahlprozesses Mario Lars mit seiner Arbeit „Lockdown“.

Die Kunst der Pressefotografen besteht darin genau hinzuschauen und in dem Moment den Auslöser zu drücken, in dem sich eine bestimmte Stimmung wiederfindet. So entstehen politische Fotografien, die über den festgehaltenen Moment hinaus eine Aussage transportieren. Den mit 7000 Euro dotierten ersten Platz belegte der freie Fotograf Christian Mang. Er beobachtet im April in Berlin eine Demonstration der sogenannten „Hygieneleugner“. Schon damals offenbarten die Demo-Teilnehmer ihre ganze Aggression gegenüber der Staatsmacht, die versucht, ein Demonstrationsverbot durchzusetzen. „In dem Moment, als ich das Bild machte, richtete sich die ganze Wut der Demonstranten allein gegen die Polizei. Wir als Pressevertreter wurden mehr oder weniger ignoriert“, sagt Christian Mang bei der Preisübergabe in Berlin.

Die Gewinner sowie die Arbeiten von 100 Fotografen und von 50 Karikaturisten sind bis zum 17. Februar in der Landesvertretung des Landes Rheinland-Pfalz in Berlin zu sehen. So lange kann auch noch online über die Vergabe eines Publikumspreises in den Kategorien „Fotografie“ und „Karikatur“ abgestimmt werden. Anschließend geht die Ausstellung „Rückblende“ auf Reisen. Sie wird in Koblenz, Neustadt an der Weinstraße, Trier (hier mit Unterstützung des Medienpartners Trierischer Volksfreund), Mainz, Bonn, Dortmund, Leipzig und Brüssel gezeigt. Zu sehen sind die jeweils 50 besten Karikaturen sowie 100 besten Fotos und Serien, die eine unabhängige Jury aus den weit über 1.000 eingereichten Arbeiten ausgewählt hat.