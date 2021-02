Gesellschaft : Schüler, Lehrer und Eltern: Zum Diktat!

Trier In Schule und Beruf entscheiden sie oft über Versetzung oder Beförderung: Rechtschreibregeln. Spielerischer ist der Ansatz des Wettbewerbs „Trier schreibt!“

Die Nikolaus-Koch-Stiftung organisiert für die Region zum vierten Male den Rechtschreibwettbewerb „Trier schreibt!“. Wie auch der Schreibwettbewerb im vergangenen Herbst wird auch diese Runde wegen der Corona-Pandemie wieder digital ausgefochten. Und zwar am 11. März. „Wir sind sehr froh darüber, trotz der coronabedingten Einschränkungen auch in diesem Jahr einen Rechtschreibwettbewerb – wenn auch in etwas anderer Form – anbieten zu können. Denn korrekte Rechtschreibung steht nach wie vor im Fokus der Bildungsarbeit der Nikolaus-Koch-Stiftung“, sagt Dana Bonertz, Projektleiterin des Wettbewerbs „Trier schreibt!“ der Nikolaus-Koch-Stiftung. Teilnehmen können an dieser Runde Oberstufenschüler, Lehrer und Eltern von Gymnasien, Berufsbildenden Schulen und Integrierten Gesamtschulen.