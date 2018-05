später lesen Ausstellungen Werke von Maler Theo Jakobi in Springiersbach Teilen

(red) „Natur und Traum“ heißt die Ausstellung des Eifeler Malers Theo Jakobi, die am Freitag, 18. Mai, um 18 Uhr im Kunstcafé „Christe Paul“ gegenüber dem Kloster Springiersbach eröffnet wird. Jakobi, der 1953 in Dockendorf geboren wurde und an der Hochschule für Bildende Kunst in Braunschweig studierte, hat von seinen Aufenthalten unter anderem in der Toskana, in der Schweiz und in Südfrankreich viele Impressionen und künstlerische Anregungen für seine Landschafts- und figürliche Malerei mitgebracht. Er stellt regelmäßig in Deutschland, Paris und Luxemburg aus. Zu der neuen Ausstellung lädt der Musikkreis Springiersbach ein. die Eröffnung gestaltet die niederländische Sopranistin Rosalinde Nierop musikalisch mit.