Gesundheit : Nach der Reform hofft die Region auf neue Landärzte

Mainz/Trier Ab dem nächsten Wintersemester soll eine Quote bei der Vergabe von Medizinstudienplätzen dafür sorgen, dass mehr Mediziner aufs Land gehen. Die Regierung in Rheinland-Pfalz sieht darin einen wichtigen Schritt im Kampf gegen den Medizinermangel abseits der Städte – der Opposition genügt das nicht.

(dpa/flor) Hausärzte fehlen in der Eifel, im Hunsrück und an der Mosel. Nun darf die Region hoffen, dass neue Mediziner ihr Studium starten, weil sie genau in den Gebieten mit drohenden Engpässen in der Versorgung irgendwann arbeiten wollen. Lange ist über eine Landarzt-Quote in Rheinland-Pfalz debattiert worden. Nun geht es ans Eingemachte: Ab dem kommenden Wintersemester werden erstmals Medizinstudienplätze auch über dieses Verfahren vergeben. Zusätzlich werden Plätze an Interessenten vergeben, die sich für eine spätere Arbeit in einem Gesundheitsamt verpflichten. Das Kabinett in Mainz beschloss in dieser Woche die entsprechenden Landesverordnungen, wie das Gesundheitsministerium in Mainz mitteilte.