Alle Infos : Live-Ticker zum Ukraine-Krieg: Mehrere Explosionen in ukrainischer Hauptstadt Kiew

Blick in ein durch Beschuss zerstörtes Wohnhaus, in dem eine 92-jährige Frau zuletzt zusammen mit ihrer 66-jährigen Tochter lebte, bis das Gebäude während der russischen Invasion zerstört wurde. Foto: dpa/Nariman El-Mofty

Liveblog Am frühen Morgen hat es in Kiew mehrere Explosionen gegeben. Noch ist die Lage unübersichtlich. Derweil treffen sich in Bayern die G7-Staaten – und reden auch über den Krieg in der Ukraine. Alles Wichtige zum Ukraine-Krieg in unserem Live-Ticker.

Die ukrainische Hauptstadt Kiew ist von Russland erstmals seit drei Wochen wieder mit Raketen angegriffen worden. Am frühen Sonntagmorgen gab es in der Millionen-Metropole mehrere Explosionen. Eine Rakete habe ein neunstöckiges Wohnhaus getroffen, schrieb Anton Heraschtschenko, ein Berater des ukrainischen Innenministers, im Nachrichtendienst Telegram. Eine weitere Rakete sei auf dem Gelände eines Kindergartens im Bezirk Schewtschenko eingeschlagen. Dort hielten sich zu diesem Zeitpunkt keine Kinder auf.

In dem Wohnhaus wurden nach Angaben von Bürgermeister Vitali Klitschko mindestens vier Menschen verletzt. Aus den Trümmern wurden demnach auch ein sieben Jahre altes Mädchen und seine Mutter geborgen. Der Abgeordnete Olexij Hontscharenko berichtete, insgesamt hätten russische Truppen in den Morgenstunden 14 Raketen auf Kiew und Umgebung abgefeuert. Bereits am Samstag hatte es einen Raketenangriff auf die westukrainische Stadt Sarny gegeben, bei dem Behördenangaben zufolge mindestens drei Menschen getötet wurden.

Weitere Nachrichten im Ticker: