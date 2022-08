Fußball-Regionalliga : Liveticker: Die Partie TSV Steinbach gegen Eintracht Trier

Haiger Eintracht Trier muss am Samstag beim TSV Steinbach Haiger ran. Hier können Sie die Partie im Live-Ticker verfolgen.

In der Partie in Haiger ist Trainer Josef Cinar durch die Sperren von Christopher Spang und Dominik Kinscher derweil zu Umbauarbeiten im Mittelfeld gezwungen. In der Zentrale bieten sich für die dritte Position neben Robin Garnier und Maurice Roth Ömer Yavuz, Maurice Wrusch und Yannick Debrah an.