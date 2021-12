Regierung : Olaf Scholz soll im Bundestag zum Kanzler gewählt werden (Liveticker)

Berlin Als vierter SPD-Politiker in der Geschichte soll Olaf Scholz am Mittwoch (9.00 Uhr) zum Bundeskanzler gewählt werden. Wir berichten im Liveticker.

Logistisch geht es am Mittwoch einige Male hin und her zwischen Reichstagsgebäude und Schloss Bellevue, dem Amtssitz des Bundespräsidenten. Kurz nach der Kanzlerwahl am Morgen soll Scholz im Schloss Bellevue seine Ernennungsurkunde bekommen. Dann fährt er zurück in den Bundestag, wo er vereidigt werden soll. Die künftigen Bundesminister werden danach ebenfalls erst im Schloss Bellevue ernannt und dann im Bundestag vereidigt.