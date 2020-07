Corona-Krise : Wirtschaft fürchtet Einbußen für den regionalen Einzelhandel

Trier/Mainz Spontan-Einkäufe aus Luxemburg sind nahezu unmöglich, klagt die Industrie- und Handelskammer. Trierer Kommunalpolitiker warnen davor, Grenzen zu schließen.

Auch der Trierer Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD) und der Trier-Saarburger Landrat Günther Schartz (CDU) erwarten Folgen für die lokale Wirtschaft, weil Luxemburger auf absehbare Zeit nicht in Scharen zum Shoppen und Bummeln in die Region strömen dürften. Es sei „ein Problem, dass den Geschäftsleuten und der Gastronomie die Kunden und Gäste aus Luxemburg wieder fehlen werden“, sagen beide in einer gemeinsamen Stellungnahme.

Erleichtert zeigen sich die regionalen Kommunalpolitiker darüber, dass die Quarantänepflicht nicht für Berufspendler in beide Richtungen gelte und auch Reisende ausnehme, die am Luxemburger Flughafen landen und abfliegen.

Auch die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) fordert, die erneute Schließung von Grenzübergängen unter allen Umständen zu vermeiden. „Die aufgrund der Corona-Pandemie zeitweiligen Schließungen vieler Grenzübergänge zu unseren Nachbarn haben herbe Einschnitte für die Menschen in Rheinland-Pfalz bedeutet“, sagt die Triererin. „Aus meiner Sicht ist es enorm wichtig, dass wir aus diesen Erfahrungen der vergangenen Wochen und Monate lernen.“ Dreyer betont, der europäische Gedanke sei in Rheinland-Pfalz insbesondere in den Grenzregionen fest verwurzelt und gelebter Alltag. „Infolgedessen ist es für die Menschen in der Grenzregion sehr wichtig, dass die Grenzen zwischen Rheinland-Pfalz und Luxemburg frei passiert werden können“, so Dreyer.