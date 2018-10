Bewerbung zum Innovationspreis

() Der Wettbewerb „Innovationspreis Rheinland-Pfalz“ geht in die Endphase. Noch zwei Wochen haben Unternehmen und Forschungseinrichtungen Zeit, sich für den mit 40 000 Euro dotierten Preis zu bewerben.

Bereits zum 31. Mal prämiert das Wirtschaftsministerium in Kooperation mit den Arbeitsgemeinschaften der Industrie- und Handelskammern und Handwerkskammern in diesem Jahr den Innovationspreis Rheinland-Pfalz. Vergeben werden Preise und Anerkennungen in den Kategorien „Unternehmen“, „Handwerk“ und „Kooperation“. Neben dem „Sonderpreis Industrie“ wird in diesem Jahr auch der Sonderpreis des Wirtschaftsministers zum Thema „Digitalisierung/Industrie 4.0“ vergeben.

Weitere Infos: www.innovationspreis-rlp.de