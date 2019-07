Landwirtschaft : Achtung, Ernte: Transporte auch an Sonntagen erlaubt

Mainz () Die Erntezeit im Land ist in vollem Gange: Dabei sind Transporte für Getreide, Mais, Ölsaaten und Trauben während der Erntezeit in Rheinland-Pfalz auch an Sonn- und Feiertagen erlaubt. darauf weist das Landwirtschafts- und Verkehrsministerium hin und bittet Ernte- und Autofahrer um gegenseitige Rücksichtnahme.

Das Sonntagsfahrverbot werde bis November für Erntetransporte ausgesetzt.