Personalmesse für die Großregion

() Der European Job Day, die Jobmesse für Personalsuche in der Großregion, wird im kommenden Jahr am 9. Mai stattfinden. Anlässlich des Europatags bringt das Event unter dem Motto „Aus der Großregion, für die Großregion!“ Unternehmen mit interessierten Arbeitsuchenden und Grenzpendlern aus allen angrenzenden Ländern zusammen. Unternehmen, die daran teilnehmen möchten, können sich noch bis 19. Januar 2018 per Mail über Trier.EURES@arbeitsagentur.de anmelden. Unter dieser Adresse werden auch alle Fragen rund um die Messe beantwortet.