Neuer Chef für JTI-Werk in Trier

() Edwin Rosa (57) wird zum 1. Januar 2018 neuer Geschäftsführer des Zigarettenherstellers JT International Germany GmbH. Er folgt Klaus Neureuther (53), der das Unternehmen nach nach anderthalb Jahren in Trier als Geschäftsführer verlassen hat (der TV berichtete). In dieser Rolle verantwortet Rosa von Trier aus die JTI-Märkte Westeuropa sowie Nord- und Südamerika und führt das Trierer Werk. Der US-Amerikaner Rosa ist bereits seit 1984 für JTI tätig. Er etablierte Polen als einen der Schlüssel-Produktionsstandorte von JTI. Der Wechsel in der Geschäftsführung erfolgt aufgrund organisatorischer Veränderungen, teilt das Unternehmen mit. Unabhängig davon gibt es Umstrukturierungspläne des Tabakkonzerns, wodurch Trier 300 seiner 1800 Stellen verlieren soll. Denn die Fertigzigaretten-Produktion soll teilweise ins Ausland verlagert werden.