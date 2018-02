später lesen Berufsschule Neue Fachschule Holztechnik Teilen

() Mit der neuen Fachschule für Holztechnik, Schwerpunkt Möbel- und Raumgestaltung, erweitert die Berufsbildende Schule Gestaltung und Technik (BBS GuT) in Trier zum Schuljahr 2018/2019 ihr Angebot. Zielgruppe des zweijährigen Vollzeit-Bildungsgangs sind Gesellen mit mindestens einjähriger Berufserfahrung. In zwei Jahren können die Fachschüler den Techniker und das Fachabi machen. Ferner verhandelt die BBS mit der Handwerkskammer Trier darüber, wie die Kooperation einer gemeinsamen Ausbildung mit den Abschlüssen Holztechniker und Meisterbrief gestaltet werden kann. An der Schule fallen lediglich Kosten für Fachbücher und andere Lernmittel sowie für einen eigenen Laptop an. Darüber hinaus will die Fachschule für Holztechnik regionale Betriebe als Kooperationspartner gewinnen, bei denen die Fachschüler Praktika absolvieren sollen. Insgesamt stehen 26 Ausbildungsplätze zur Verfügung. Anmeldeschluss ist der 1. März.