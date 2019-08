KULTUR : Authentisch und querbeet durchs Leben

Bollendorf-Weilerbach Eigene Texte, eigene Musik, vorgetragen mit der eigenen Stimme. Liedermacher sein ist anspruchsvoll, aber auch schön. Wer’s nicht glaubt, sollte am Samstag auf Schloss Weilerbach ein Konzert besuchen.

(utz) Was ist ein Singer-Songwriter. Hm. Mal nachschlagen. Die Online-Enzyklopädie Wikipedia schreibt: „Ein Singer-Songwriter (etwa: Sänger und gleichzeitig Texter und Komponist) ist ein Künstler, der seine eigenen Texte schreibt, vertont und singt, wobei er seinen Gesang in der Regel mit Gitarre, Klavier oder anderen Instrumenten selbst begleitet.“

Die Musik erinnert textlich sowohl an die Liedermacher als auch an die deutschsprachigen Pop-Poeten der letzten Jahrzehnte bis heute. Die Songs sind gefühlvoll, die Aussage des jeweiligen Songs spiegelt sich in der Musik.

Schließlich braucht man mindestens etwa zehn bis zwölf Titel, um das Programm, bei dem drei bis vier Einzelmusiker oder Duos auftreten, mitgestalten zu können. Das, so Mrotzek, treffe auf die Teilnehmer, die in diesem Jahr dabei sind, bei weitem zu. Denn sie sind „alte Hasen“ in dieser Branche. Und sie werden am Samstag, 31. August, spielend ein rund einstündiges Programm voll bekommen. Was nicht heißt, dass sich neue Talente fürs nächste Jahr melden können ...