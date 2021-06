Konzert : Beethovens Werke auf dem Schloss Malberg

Malberg (red) Ein Villa-Musica-Konzert unter dem Titel „Beethoven in Prag“ findet am Samstag, 12. Juni, 19 Uhr, in Schloss Malberg statt. Der Geiger Josef Spacek wird zusammen mit jungen Streichern aus Tschechien und Deutschland Werke von Beethoven aufführen, ebenso das Duo Nr.1 des tschechischen Komponisten Bohuslav Martinu.

