Große Hilfe : Alles nicht selbstverständlich und einen Dank wert: Fluthelfer aus dem Westerwald erneut in Bettingen im Einsatz

Bettingen Die Flut im Juli 2021 hat auch in Bettingen starke Verwüstungen angerichtet. Helfer aus dem Westerwald haben dort mit angepackt. Und das mehr als einmal.

Christa Habscheid, ein „Bettinger Mädchen“ und heute Direktorin des Gymnasiums in Bad Ems, meldete sich nach der Katastrophe in ihrer alten Heimat und bot Hilfe an. Sie erklärte, dass sie gute Kontakte zu dem Ausbildungszentrum für Bauberufe in Limburg habe. Von dort sei sie gefragt worden, ob sie einen Ort in der Eifel wisse, wo man mit einem Azubi-Lehrgang von Straßenbauern bei der Schadensbeseitigung helfen könnte. Der Weg führte die jungen Straßenbauer dann nach Bettingen, wo sie herzlich willkommen waren.