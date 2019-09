Freizeit : Ihr Kinderlein kommet

BITBURG (uhe) In den vergangenen Jahren waren die Bedingungen nicht immer so wie gewünscht, diesmal aber war das Wetter perfekt: Bei strahlendem Sonnenschein lockte die Einkaufsmeile des Bitburger Kinderflohmarkts mehrere tausend Menschen in die Bitburger Fußgängerzone. Vom Spittel über den Petersplatz bis hin zum Rathausplatz gab es unzählige Stände mit gebrauchten Spielsachen und Kinderkleidung. Veranstaltet wurde der Flohmarkt vom Haus der Jugend, das ergänzend dazu im Umfeld der Jugendeinrichtung zudem noch ein Spielefest organisierte, das bei den Besuchern ebenso gut ankam wie der Flohmarkt. Foto: Uwe Hentschel