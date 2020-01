Konzert : Blues-Trio spielt im Jazzclub

Bitburg (red) Das Blues-Trio „The Blue Drive“ gastiert am Donnerstag, 9. Januar, ab 20 Uhr im Jazzclub in Bitburg, Brodenheckstraße 15. Die Musiker spielen in der Bluesrocktrio Besetzung, Gitarre, Bass und Schlagzeug.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken