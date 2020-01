Bildung : Franziskus-Schule lädt Besucher ein

Irrel Ganz im Zeichen des Themas „Kleine Hände – große Wirkung“ steht der Unterricht an der Franziskus-Grund- und Realschule plus Irrel von Mittwoch, 29. Januar, bis Freitag, 31. Januar.

Die Erst- bis Zehntklässler werden in der Projektwoche klassenstufenübergreifend arbeiten. Am Samstag, 1. Februar, werden die Projekte von 9 bis 13 Uhr bei einem Tag der offenen Tür vorgestellt. Zukünftige Fünftklässler werden dann auch von Schülerscouts durch die Schule geführt. Das Sekretariat ist an diesem Tag geöffnet und nimmt Schulanmeldungen entgegen.