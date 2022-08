Sport und Hobby : 50 Piloten drehen ihre Runden auf dem Rasenmäher

BADEM (rh) Der Autocrossverein ACR Eifelland e.V. Badem veranstaltete am Wochenende ein Motocrossrennen für Rasenmäher. Teilgenommen haben mehr als 50 Fahrer aus ganz Deutschland und Luxemburg. Mit 20 Rennrasenmähern drehten sie auf dem mehr als 700 Meter langen Parcours ihre Runden. Und das ganze fünf Stunden lang, allerdings in mehreren Etappen. Die Pausen dazwischen nutzten die Fahrer für dringend notwendige Wartungsarbeiten. Mit gewöhnlichen Rasenmähertraktoren haben die Rennmaschinen wenig gemeinsam. Die Motoren sind leistungsstärker, Bremsen und Lenker sind modifiziert. So erreichen die Renntraktor Geschwindigkeiten bis 80 Stundenkilometer. Für die etlichen hundert Besucher waren die Rennen eine spektakuläre Abwechslung. Foto: Hoeser Rudolf