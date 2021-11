Vortrag : Erinnerung an das Kriegsende 1945 in der Westeifel

Erinnerung an das Kriegsende 1945 in der Westeifel

Über 90 nach der 2-G-Regel angemeldete Zuschauer verfolgten im Dorfgemeindehaus Daleiden den Vortrag von Walter Ewertz aus dem Vorstand des Geschichtsvereins Prümer Land über das Kriegsende in der Westeifel vor 76 Jahren. Foto: Geschichtsverein Prümer Land

Daleiden (red) Auf Einladung des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde (VG) Arzfeld, Andreas Kruppert, kamen mehr als 90 nach der 2G-Regel angemeldete Bürger ins Gemeindehaus Daleiden.

Der Vortrag von Walter Ewertz aus Arzfeld, Oberst a.D. und Mitglied im Vorstand des Geschichtsvereins Prümer Land, handelte vom Kriegsende in der Westeifel vor 76 Jahren. Der Verein veranstaltete ihn in Zusammenarbeit mit der VG und dem Heimatverein Daleiden. Die Besucher folgten mit großem Interesse über anderthalb Stunden den ausführlichen Darstellungen und militärischen Abläufen von September 1944 bis Anfang März 1945. Vor allem ging es aber um die Lage der notleidenden Zivilbevölkerung und zu den Opfern und Leiden der Soldaten sowie Schäden an Infrastruktur und Landschaft.