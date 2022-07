Konzertreihe : Neues Programm am alten Bahnhof

Waxweiler Der Isleker Musikanten-Express lädt ein zu drei Terminen in Waxweiler. Einer ist speziell für Kinder und Jugendliche gedacht – inklusive einer märchenhaften Oper.

Noch mehr Programm im Islek – nach dem gelungenen Kinder- und Jugendtag vor einigen Wochen in Daleiden mit vielen Besuchern geht es demnächst in Waxweiler weiter.

Drei schöne Juli-Abende stehen dort an, immer am Mittwoch – endlich ist das wieder möglich, weshalb sich die Ausrichter vom Isleker Musikanten-Express auch bereits darauf freuen: Der „Sommertreff am alten Bahnhof“ geht wieder an den Start. Beim ersten Mal spielt der Musikanten-Express selbst, am Mittwoch 13. Juli. Einlass ist um 18 Uhr, das Konzert beginnt um 19 Uhr, der Eintritt kostet 12 Euro.