Kolumne : Glaube im Alltag: Terminkalender 2022

Wie jedes Jahr habe ich zu Jahresbeginn den neuen Terminkalender in Gebrauch genommen. Ich trage die bereits vorgemerkten Termine für die kommenden Monate ein und das ist immer ein besonderes Gefühl.

Bevor mein Terminkalender mich beherrscht und mir meinen Tag vorschreibt, sollte ich daran denken: Ich bin der Herr meiner Termine, es geht um meine Zeit, die ich oft gedankenlos aufteile. Es ist hilfreich, den alten Kalender noch einmal durchzublättern. Manches, was da aufgebläht fordernd viel Platz einnimmt, scheint in der Rückschau durchaus entbehrlich.

Und dann denke ich an die Ereignisse und Begegnungen des letzten Jahres, die wirklich wichtig waren. Die wenigsten standen vorher im Kalender. So sind wohl auch die entscheidenden und wesentlichen Stunden des neuen Jahres – seien es beglückende oder schmerzliche Erfahrungen – nicht kalkulierbar und berechenbar. Die kommen zu ihrer Zeit und kümmern sich keinen Deut darum, was gerade im Kalender steht.