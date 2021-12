Bitburg (red) Die Tourist-Information Bitburger Land hat den Kalender „Ferienregion Bitburger Land 2022“ herausgegeben. Er enthält Fotos von verschiedenen Wanderwegen, Schloss Malberg, der Stadt Bitburg und Natur­impressionen.

Der Din-A4-Kalender ist für 4,90 Euro in der Tourist-Information Bitburger Land in Bitburg, Römermauer 6, erhältlich sowie im Infopunkt in Kyllburg.