Kinder : Nachtwanderung für Kinder

Prüm (red) Das Haus der Jugend Prüm veranstaltet am Freitag, 30. Oktober, in Zusammenarbeit mit dem Jugendrotkreuz Prüm eine Halloweennachtwanderung für Kinder ab sieben Jahren. Los geht es um 18.30 Uhr am Haus der Jugend in Prüm.

