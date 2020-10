Covid-19 : Corona im Eifelkreis – Zwei weitere Menschen infiziert

Bitburg/Prüm Aktuell 17 Corona-Infizierte: Die Zahl im Eifelkreis ist gestiegen.

Steigende Coronazahlen meldet der Eifelkreis Bitburg-Prüm am Dienstag, 6. Oktober. An diesem Tag seien, so die Kreisverwaltung, zwei weitere Neuinfektionen bekannt geworden.